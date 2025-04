Sýrie je plná traumat, ale politikou nových vládců zatím není pomsta ani vnucování pohledu na svět

Musíme si počkat, jestli přijde nějaká uspokojivá zpráva, nebo bude vše zameteno pod koberec. Naštěstí v minulých týdnech už k žádným dalším masakrům alavitů nedošlo, takže doufejme, že to byla jen ojedinělá odchylka od popřevratového kurzu vývoje země. Země je v mimořádně náročné situaci, různé komunity jsou plné traumat. Ta alavitská (největší menšina v Sýrii, nemodlí se jako muslimové ani nemají mešity, nepostí se během ramadánu, pijí alkohol, ženy mají větší svobodu než muslimky ­– pozn. red.) sahá až do středověku nebo doby rozpadu Osmanské říše, kdy příslušníci této menšiny byli obětí masakrů. Sunnitská většina má zase traumata z padesáti let trvající Asadovy vlády, kdy lidé beze stop mizeli a stávali se obětí mučení. Důležité by bylo zřízení něčeho na způsob „Komise pravdy a usmíření“ (byla zřízena například v Jihoafrické republice po konci rasistického apartheidu – pozn. red.), která by hledala spravedlnost a zabývala se těmito traumaty. Ale zatím se k ničemu takovému neschyluje.