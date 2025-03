Novinky z vyšetřování kauzy Motol: Úplatky se měly navyšovat, aby si Budinský vydělal na důchod

Identita muže, který na Ludvíka s Budinským policii přivedl, zůstává nadále neznámá. V kuloárech obeznámených s vyšetřováním se mluví o tom, že jde o člověka z prostředí firem, které nemocnici dodávaly své služby a který byl v minulosti do úplatkářského systému sám aktivně zapojen. Policie pracuje, tvrdí zdroje Respektu, s hypotézou, že Budinský s Ludvíkem si mu měli před časem říct o více peněz, než do té doby za podíl na zakázkách dával. To ale pro něj a jeho firmu již bylo likvidační. Proto pod tlakem vše nahlásil.