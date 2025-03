Kauza Motol: Jak fungoval systém Ludvík

On i jeho další kolegové si myslí, že se Ludvík snažil vyhnout tomu, aby do systému zadávání zakázek vidělo víc lidí. K menším investicím do vnitřního vybavení a opravám zanedbaných interiérů by se museli vyjádřit nebo by o nich byli alespoň rámcově informováni i šéfové klinik a jejich zástupci. Velké stavby mělo naopak vedení pod nikým nerušenou kontrolou. „Škrcení investic uvnitř nemocnice, její nedostatečný rozvoj a do toho zelená pro ohromný stavební boom byly krajně podezřelé. Důkazy o korupci jsme ale neměli, protože o velkých zakázkách měl právo rozhodovat bez další konzultace jen velmi omezený okruh přímo kolem ředitele,“ říká citovaný lékař.