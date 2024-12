Nevezmeš Turka, Klause, Veseckou, uhlí a automobil nadarmo. Motoristé měli ideový kongres

Maska začíná mluvit hlasem Filipa Turka. „Vládneme, nerušit, “ začíná projev masky a je to ještě překvapivější než symbolika virtuálního života. Je to název knihy Erika Taberyho, která kriticky popisuje klausovské období opoziční smlouvy. Pak maska říká, že Česko ustrnulo v atmosféře nevýrazných, trapných a teflonových politiků a floskulí a vyjmenovává typické vlastnosti takové doby: zbabělost, vypočítavost, vazalství a podřízenost cizím elitám. Turkův hlas následně vypočítává, že lidé cítí, že je ohroženo jejich bezpečí a že jim doba krade jejich sny, ale naštěstí je tu moudrost, kterou nám zanechali předkové, a lidé rozeznají, co je pro ně dobré – je to strana Motoristé sobě.