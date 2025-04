Jen krátká a rychlá chůze, oči kvůli dronům zvednuté k obloze a nastražené uši, abych zaslechla jejich vrčení a přežila

Cesta nočním vlakem z Kyjeva do Chersonu trvá jedenáct hodin a cestující při ní urazí sedm set kilometrů. Posledních padesát kilometrů před cílem vlak zpomaluje, kola se těžce převalují po pražcích a hlasitě skřípou. Do vlaku přistupují policisté a vojáci a každému kontrolují doklady, prohlížejí telefon a vyžadují speciální, dopředu úřady schválené povolení pro vstup do města, aby zjistili, jestli není ruský špeh, který by po proniknutí do Chersonu pomáhal nepřátelům lépe navádět jejich rakety na možné cíle. Osmnáct minut po osmé ráno vlak zastavuje na hlavním chersonském nádraží. Tak jako jsem zvyklý jinde na ukrajinských nádražích dát si po dlouhé jízdě kávu, chci to udělat i zde, ale nejde to. Nikdo nic neprodává, je tu pusto a prázdno.