Jak helsinský akt změnil můj život

Pamatuji si přesně, co jsem dělal 17. listopadu 1989, kdy policisté zbili studenty v Praze a začal se hroutit komunistický režim. Byl jsem na setkání zakázaných spisovatelů, a když jsme slyšeli v rádiu Svobodná Evropa, co se stalo v Praze, sedli jsme do aut a vraceli se domů do Bratislavy, protože jsme věděli, že se pohnuly dějiny.