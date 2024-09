Hromobití ve Volkswagenu. Proč největší automobilka Německa hrozí uzavřením továren?

Co to znamená? Auta značky Volkswagen se prodávají tak špatně, že by se mohly začít zavírat továrny. Konkrétně se hovoří o uzavření jednoho závodu na výrobu aut a jedné specializované továrny vyrábějící například motory nebo převodovky. Značka přitom již koncem loňského roku vypracovala plán velkých úspor: pro roky 2024–2026 snížila náklady o deset miliard eur. Ovšem už letos v létě se mluvilo o tom, že ani to nebude stačit a koncern VW by se mohl navzdory takovým úsporám brzy dostat do červených čísel.