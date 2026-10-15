Kdo má lepší koláčky? Jak Starostové s ODS bojují o podobné hlasy
Senátní volby rozehrály další dějství soutěže o lídra opozice. Vydali jsme se do Hradce Králové, kde nastane možná nejtěsnější souboj mezi ODS a hnutím STAN
„Politika mě vysává,“ přiznává padesátnice Jitka, když se na jedné z frekventovaných ulic v centru Hradce Králové zastavuje u volebního stánku senátorského kandidáta Martina Dvořáka (STAN). V podzimním mlhavém ránu tu jeho dobrovolníci rozdávají teplou kávu a koláčky. Hradečanky Jitka a její dcera Štěpánka mají chvilku, tak se na snídani u křiklavě růžového banneru zastavují. Politické debaty prý vůbec nesledují, nebaví je, jak politici nadávají jeden na druhého, ani si nepamatují, koho volily do loňských sněmovních voleb.
K urnám ale určitě plánují jít, i když zatím netuší, komu dají svůj hlas. Jestli Dvořákovi, který v prvním kole získal přes 25 procent podpory, nebo jeho oponentce Zuzaně Ceralové Petrofové (za ODS), jež skončila druhá s téměř 22 procenty. „Možná se nakonec rozhodneme podle toho, kdo bude mít lepší koláčky,“ říká s úsměvem Štěpánka.
Co však královéhradecká volička myslí v nadsázce, nebude tak daleko od skutečného rozhodování místních. Oba senátní kandidáti prosazují podobná témata (například vysokorychlostní trať přes Hradec Králové nebo zachování současného financování veřejnoprávních médií) a stejně se v první řadě vymezují vůči vládní koalici, jíž chtějí dělat protiváhu (oba kritizují například vysoký deficit státního rozpočtu).
Podle stranických dat obou táborů se právě na Hradecku může odehrát jeden z nejtěsnějších senátních soubojů. Víc než o střet Dvořáka a Petrofové tak může jít například podle politologa Milana Školníka spíše o další střípek do soutěže o nejsilnější opoziční partaj, kde se na první pozici začínají pohodlně usazovat Starostové. ODS se nicméně své dosavadní dlouholeté pozice lídra rozhodně nevzdává.
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