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Česko16. 10. 20268 minut

Údajný čínský špion přišel nečekaně o svoji pravou ruku

Soud začal řešit případ Jang I-minga, jenž v Česku pracoval jako novinář, podle obžaloby to však bylo jen krytí pro vyzvědačskou činnost

Ondřej Kundra
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Poprvé v novodobé historii Česka začal tento týden zdejší soud řešit obvinění ze špionáže. Verdikt nad údajným čínským špionem Jang I-mingem zatím nepadl, už první tři jednací dny každopádně přinesly v řadách diváků minimálně jedno překvapení. 

Pod dozorem tlumočnice

Soud s Jang I-mingem od začátku probíhá za přísných bezpečnostních opatření. Čínského občana obžalovaného zde ze získávání citlivých informací pro tajnou službu svého státu doprovází k soudu z vazby ozbrojená eskorta vězeňské stráže, čtyři muži se samopaly zajišťují bezpečnost po celou dobu jednání i uvnitř soudní síně. Obžalovaný sedí u soudu v poutech, k dispozici má soudem přiděleného tlumočníka, jenž mu vše překládá do čínštiny. Vedle novinářů v první jednací den – ve středu – proces z lavic pro hosty sledovali i dva zaměstnanci čínské ambasády a jedna další žena čínské národnosti.

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„Jsem překladatelka z čínštiny. Přišla jsem si to ze zájmu poslechnout, jsem zvědavá, jak tlumočník překládá,“ říká žena Respektu na to, co ji přimělo dorazit. Když si o něco později Jang I-ming vybírá dva důvěrníky (ze zákona má na to právo, aby u soudu vedle jeho advokátů dohlíželi na férovost procesu), ukazuje právě na ni, a ještě na přítomnou deklarovanou zaměstnankyni čínské ambasády. Žena v dalších hodinách udržuje s Jang I-mingem nepřetržitý oční kontakt, posunky mu dává najevo, jestli má s tím, co říká obžaloba, souhlasit nebo ne. A on po jejím vzoru reaguje.

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