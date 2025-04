Donald Trump je burzovní manipulátor. Chladnokrevný hráč. Nebo blouznící lúzr

Podle jiných je naopak poraženým, protože situaci, kterou sám vyvolal, nakonec neustál. Jeho ústup, tedy odklad platnosti drakonických celních přirážek pro většinu zemí světa, je srážkou s realitou, z níž americký prezident vyšel jako trouba. To, co většina ekonomů říkala od počátku, totiž že cla jsou nesmyslnou, obrovskou chybou a že uvrhnou Ameriku i svět do recese a zmatku, se velmi rychle ukázalo jako pravda. Trhy se propadaly, nervozita stoupala i v prezidentově okolí, tlak vyděšených investorů a podnikatelů byl tak velký, že prezident nakonec zařadil zpátečku.