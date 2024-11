Americké volby: demokraté čekají na zázrak

Analytici se během noci zaměřují na jednotlivé klíčové a dosud často nedopočítané okrsky, z nichž je jasné, že vývoj docela dobře kopíruje situaci před čtyřmi lety - s tím rozdílem, že demokratická kandidátka Kamala Harris vykazuje systematicky o několik procent nižší podporu, než měl v roce 2020 Biden. To v může v praxi znamenat pro americkou protitrumpovskou frontu pohromu. Rozdíl se zdá být dosti velký na to, aby podruhé poslal do Bílého domu Donalda Trumpa.