Ján Markoš: Pokrytectví má nové symboly: Kaliňákovu cihlovou zeď a píseň Nádej a viera
Kolik falešné reality vydávanou za skutečnost může Slovensko unést?
Pokud budou historici v budoucnu hledat nějaký vizuální symbol čtvrté vlády Roberta Fica, mohou klidně zvolit zeď, která ohraničuje nové sídlo ministerstva obrany. Tuto zeď z cihel dělníci skryli pod vrstvu malty, na kterou namalovali nové cihly, tentokrát falešné.
Toto je modus operandi současné vlády. Krok první: skrýt realitu, pohřbít ji pod vrstvu slov a emocí. Krok druhý: vytvořit falešnou realitu a vydávat ji za skutečnost.
Falešné úsměvy, falešný hněv, falešné argumenty, falešné účetnictví, falešná spojenectví, falešné dějiny. Kolik falše může unést jedna země?
Pokud budou historici za sto let hledat uměleckou produkci, která plně vystihuje tento styl vládnutí, postačí jim, když si vyslechnou píseň Nádej a viera, která zazněla na letošních oslavách příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.
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