0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Když se mladí lidé naštvou
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Garrigue27. 11. 20256 minut

Polští homosexuálové se mohou těšit z manželství! (Možná, brzy)

Garrigue: Japonsko-čínská tenze - Doživotí za vraždu žen z nenávisti - Co převratné rozhodnutí evropského soudu znamená pro polské homosexuály

Magdaléna Fajtová
,
Tomáš Brolík

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Dobrý den z Prahy a tak trochu z Lucemburku a Varšavy.

Soudní dvůr EU tento týden rozhodl, že homosexuální manželství uzavřená v jedné členské zemi, musí být uznávána v celé Unii. Toto převratné rozhodnutí vzbudilo radost, šok, možná i vztek napříč blokem – vyvolalo ale také opravdu mnoho otázek. A nikdo si je zřejmě teď nepokládá více než Poláci – národ, který jako jeden z mála v EU nemá zatím zavedenou ani legislativu umožňující lidem stejného pohlaví uzavírat alespoň registrovaná partnerství. Takže co rozhodnutí znamená pro polské gaye, lesby a bisexuály toužící po manželství? Tomu se věnuje Tomáš Brolík v dnešním newsletteru Garrigue. Nejdříve ale – jako obvykle – přehled zahraničních zpráv.

↓ INZERCE

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články