Polští homosexuálové se mohou těšit z manželství! (Možná, brzy)

Dobrý den z Prahy a tak trochu z Lucemburku a Varšavy.
Soudní dvůr EU tento týden rozhodl, že homosexuální manželství uzavřená v jedné členské zemi, musí být uznávána v celé Unii. Toto převratné rozhodnutí vzbudilo radost, šok, možná i vztek napříč blokem – vyvolalo ale také opravdu mnoho otázek. A nikdo si je zřejmě teď nepokládá více než Poláci – národ, který jako jeden z mála v EU nemá zatím zavedenou ani legislativu umožňující lidem stejného pohlaví uzavírat alespoň registrovaná partnerství. Takže co rozhodnutí znamená pro polské gaye, lesby a bisexuály toužící po manželství? Tomu se věnuje Tomáš Brolík v dnešním newsletteru Garrigue. Nejdříve ale – jako obvykle – přehled zahraničních zpráv.
