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Festival ve Varech 202611. 7. 20264 minuty

Vary 8: Festival vyhrály různé podoby lásky a něhy. Vítězové obou soutěží mají českou stopu

Jindřiška Bláhová
Karlovy Vary

Svým způsobem si karlovarský filmový festival nemohl letos přát lepšího vítěze než myanmarské (barmské) drama o zakázané lásce mezi dvěma mladými ženami Padlé ovoce. Festival, který letos oslavoval svoji historii, tím symbolicky navázal na jednu z nejsilnějších stránek ze své minulosti, kdy dával prostor malým, okrajovým nebo o identitu a budoucnost zápasícím kinematografiím a jejím tvůrcům z Asie či Latinské Ameriky.

Snímek byl uveden až v samém závěru festivalu a nemluvilo se o něm jako o jednom z možných budoucích vítězů. Naopak často padalo jméno dánského drama Nezvaný host, které nakonec získalo zvláštní cenu poroty a cenu za režii pro debutanta Madse Mengela.

V Myanmaru po převratu v roce 2021 vládne vojenská junta a rozdělená země se potýká s nejistotou a ekonomickými problémy. Debutující režisér Aun Pčou natáčel na skutečných lokacích, v textilní fabrice v Rangúnu, kde obě hrdinky pracují jako švadleny. Láska mezi ženami je v Myanmaru stále společensky nepřijatelná. Film tak zachycuje jejich rodící se vztah v náznacích, gestech a nevyřčených přáních - na pozadí ubíjející práce a minimálních vyhlídek.

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