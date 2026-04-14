Česko14. 4. 20265 minut

Populistická sága o hrozných větrných elektrárnách končí, akcelerační zóny budou

Babišova vláda nakonec udělala to, o čem tvrdila, že neudělá

Marek Švehla

Až se bude někdo snažit pochopit, jak to hnutí ANO dělá, že je mezi lidmi tak oblíbené, může hledat poučení v příběhu „akceleračních zón“. Za termínem jako vystřiženým z technické příručky se skrývá plán na stanovení území, kde bude kvůli nutnému rozvoji energetiky z obnovitelných zdrojů možné rychleji schvalovat výstavbu větrných a slunečních elektráren. 

Rozpracovaný projekt, který začala dělat už minulá vláda, nepochopilo ANO v první řadě jako šanci na posílení domácí energetiky, ale spíš jako příležitost k posílení své popularity. Andrej Babiš naskočil na zdejší poměrně rozšířený odpor k větrníkům a začal prohlašovat, že akcelerační zóny rozhodně nechce. Jeho pobočník a ministr průmyslu Karel Havlíček varoval, že bezohledné firmy chtějí stavět větrné elektrárny málem na návsích, čemuž je nutné v zájmu ochrany prostých občanů zabránit a celý projekt se musí z gruntu změnit. 

Vládní zmocněnec pro green deal Filip Turek se ve stejné době pustil do akceleračních zón ještě víc a rovnou vykládal, že se postará o zastavení pokročile rozpracovaného projektu. Přitom šlo o populistickou show pro voliče. Ve stejné době, kdy Babiš s Havlíčkem navenek bojovali proti akceleračním zónám, na vládě schválili hospodářskou strategii, kde se zavázali k jejich prosazení. 

Na začátku března přijela do Prahy kvůli přípravě akceleračních zón jednat generální ředitelka skupiny pro reformy a investice Evropské komise Céline Gauer. Tam mohla česká vláda zóny napadnout a odprezentovat své pochybnosti ohledně zelené energetiky. To se ale nestalo a závazek Česka byl naopak potvrzen. Jednání se zúčastnil Karel Havlíček a ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová. Motoristé – největší kritici větrníků a šéfové ministerstva životního prostředí k tomu – vůbec nedorazili. 

