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Česko12. 6. 20266 minut

Ukrajinci zvou Babiše opakovaně do Kyjeva. Proč se tomu premiér vyhýbá

Předseda vlády nechce osobně navštívit zemi čelící Rusku a ministr obrany Zůna se s ní nechce spojit ani telefonicky

Ondřej Kundra

Premiér Andrej Babiš ani půl roku od jmenování do funkce neřekl, kdy a jestli vůbec pojede na Ukrajinu čelící již pátý rok ruské agresi. Dosud tak neučinil, přestože ho již loni v prosinci pozvali současná ukrajinská premiérka Julija Svyrydenko i prezident Volodymyr Zelenskyj – podle zdrojů Respektu z diplomacie to učinil dokonce opakovaně. Babiš měl pozvání dostat ústně i v písemné podobě, ale z Úřadu vlády ukrajinské straně nikdy nepřišla konkrétní odpověď. Český premiér si se Zelenským v minulosti telefonoval, společně na začátku května jednali v arménském Jerevanu na okraji summitu Evropského politického společenství.

„To ale není to samé jako jet do Kyjeva. Ukrajinci o to dost stojí, protože premiér by mohl vidět situaci přímo na místě včetně dopadů ruských útoků a zažít stále znějící varovné sirény. Takový vjem nelze přenést, na Babiše by to mohlo mít vliv, co se týká malé české pomoci Ukrajině,“ říká jeden z diplomatických zdrojů. „Proto premiéra z Kyjeva nadále zvou.“ 

Ani osobně, ani na dálku 

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Stejné hlasy znějí z Kyjeva. „Je důležité ukázat podporu. Proto oceňujeme návštěvu prezidenta Petra Pavla v Oděse a dalších našich městech. Doufám, že to premiér Babiš také vezme za své. Může to být přínosné pro obě strany,“ popisuje Respektu bývalá ukrajinská vicepremiérka a současná opoziční poslankyně Ivanna Klympuš-Cincadze, jak se v ukrajinské politice mluví o tom, že Babiš si coby jeden z mála evropských premiérů na Ukrajinu stále nenašel čas ve svém diáři. 

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