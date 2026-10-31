Probíhá v Polsku převrat, nebo návrat k právu? Spíš to druhé, ale ani tentokrát Tuskova vláda neuspěje
Oč jde v dalším dramatu kolem polského ústavního soudu
Uplynulou noc vstoupili do areálu polského ústavního soudu policisté a obsadili ho. Uvnitř se zavřela část ústavních soudkyň a soudců a pokusili se převzít nad institucí kontrolu. Hodinu po půlnoci se do budovy násilím vtlačil prezident Karol Nawrocki, který nechal otočit své letadlo mířící na návštěvu Senegalu. Před branami budovy strážené těžkooděnci se hlasitě demonstrovalo, padala slova o státním převratu a úřadující premiér Donald Tusk se posílal za mříže (což není v Polsku posledních deseti let nic zvláštního).
Ozbrojení policisté a strkanice prezidenta a soudkyně v budově nejvyššího tribunálu země, to jsou i na vyhrocenou polskou politiku dramatické scény, ale premiér Tusk, který se pro tak násilnou konfrontaci rozhodl, s nimi musel počítat. Teď, dopoledne po noci plné vášní, je zřejmé, že ve své snaze konečně vrátit ústavní soud k normálnímu fungování vláda neuspěla. Jak se bitva o soud promítne do politického boje - za rok budou Poláci volit nový parlament - se teprve ukáže.
Nepřijmu, ne!
Tusk se nesnažil ústavní soud ochromit. Je ochromený od roku 2015. Tehdy vláda strany Práva a spravedlnosti (PiS) pod vedením Jarosława Kaczyńského odmítla uznat část zvolených soudců, navolila si své vlastní, zcela poslušné, a tribunál ovládla.
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