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V pasti pohlaví30. 10. 20265 minut

Propadlá břicha, kostnaté boky a obličej, který nesmí zestárnout

Proč musí MAGA ženy vypadat jako podvyživené teenagerky?

Silvie Lauder

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Tentokrát o tématu, které se může zdát dnes okrajové, ale není. To, jak ta která doba definuje ideál ženské krásy, na první pohled nemusí souviset s politickými a společenskými turbulencemi. Ale my tušíme, že naprosto souvisí, mimo jiné proto, že každá ideologie obsahuje genderovou linku, tedy představy o tom, jak má vypadat role muže a ženy, co je a není rodina, jak vypadá správný sex nebo jak se mají vychovávat děti. 

Velmi specifický vzor krásy nám v posledních letech předkládá trumpovské hnutí MAGA, přičemž zhruba v posledním měsíci jsme dostali několik názorných příkladů, v čem je jeho podstata. 

Nejprve vzbudila pozornost Susan Dell, americká podnikatelka a filantropka, která společně se svým manželem spolupracuje s Bílým domem na dobročinných projektech. Následovala ji Barbera Thornhill, byznysmenka a diplomatka, kterou Trump jmenoval zmocněnkyní pro boj proti obchodování s lidmi. 

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A do MAGA světa je nutné zařadit také přehlídku značky spodního prádla Victoria’s Secret, která proběhla třetí říjnovou neděli v L. A. a která po letech v kulturním exilu vynuceném mimo jiné vazbami na Jeffreyho Epsteina potvrdila svůj návrat do přijatelného mainstreamu.

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