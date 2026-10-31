Partner z dobře zabezpečené rodiny nechápe, proč musím při škole pracovat
Má takový vztah perspektivu, když jsou naše zkušenosti a vnímání tak odlišné?
S přítelem jsme spolu už téměř devět měsíců. Oba momentálně studujeme na vysoké škole, ale každý na jiné. On pochází z finančně velmi dobře zabezpečené rodiny a od skončení střední školy ještě neměl žádnou práci, ani brigádu.
Já jsem na tom o dost hůř, moje rodina mě finančně nepodporuje tak jako jeho. Nejsme vysloveně chudí, ale musím při studiu pracovat na částečný úvazek, abych si vystačila a měla peníze na benzin, potraviny a každodenní výdaje.
Na začátku semestru jsem měla více výdajů, a když jsem říkala příteli, že si proto musím vzít více služeb v práci, začal mluvit o tom, že se příliš zabývám penězi a že bych během školy vůbec neměla pracovat. Překáželo mu i to, že jsem pracovala přes léto, abych si našetřila na starší auto.
Snažím se mu vysvětlit, že musím pracovat, protože moji rodiče mě finančně nepodporují tak jako jeho. On mi však stále říká, že utrácím peníze na hlouposti místo toho, abych šetřila (přitom mám peníze i na spořicím účtu, takže to ani není pravda).
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