Evropa hledá způsob, jak digitálně platit bez závislosti na amerických firmách
Americké karetní sítě vydělávají díky našim transakcím miliardy. Evropa se to snaží změnit
V Česku dnes asi není mnoho lidí, kteří by neměli alespoň jednu platební kartu. Naprosto drtivá většina z nich používá sítě Visa nebo Mastercard. Pokud tedy platíme kartou v obchodě nebo na internetu, využíváme při tom velmi pravděpodobně jednu z těchto dvou amerických firem. Visa a Mastercard jsou globální karetní systémy, které zprostředkovávají platbu mezi bankou držitele karty a bankou obchodníka. Zajišťují, aby platba proběhla rychle a bezpečně – předávají mezi bankami informace, ověřují transakci, nastavují pravidla při platbách v jiné měně a zajišťují přepočet částky podle vlastních kurzů.
Zmíněné dvě firmy zprostředkovávají více než polovinu všech plateb kartou v Evropě – jsou hojně využívané, a většina celého kontinentu je tak na nich závislá. Tato závislost však není jediným případem. Od druhého nástupu Donalda Trumpa do čela Spojených států se evropské státy kvůli jeho konfrontačnímu stylu snaží stále více svou závislost na amerických firmách snižovat. Týká se to logicky i platebních systémů a dalších situací, v nichž jde o to samé: jak z elektronických plateb postupně vytlačit velké americké společnosti.
Evropská digitální peněženka
Evropská centrální banka už nějakou dobu varuje před tím, že závislost na zahraničních karetních sítích vystavuje Evropu politickému tlaku nebo náhlým výpadkům. Když Rusko v roce 2022 napadlo Ukrajinu, byly Visa a Mastercard schopné Rusko prakticky okamžitě odříznout a zablokovat mu přístup do globálního platebního systému. A zdaleka nejde jen o strategickou bezpečnost evropských států.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu