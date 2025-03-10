Důraz na kvalitní školky, zkrácené úvazky pro mladé rodiče, podpora vzdělávání dospělých
Anketa mezi Čechy v zahraničí: Co dobře funguje jinde v Evropě a rádi byste to přenesli k nám
Čechům, kteří déle než pět let žijí v zahraničí, jsme před volbami položili otázku: Jaké systémové opatření, případně řešení konkrétního problému, byste vybrali coby inspiraci pro české politiky?
Petr Chadraba, komunikační stratég. Göteborg, ve Švédsku žije od roku 2014: V roce 2020 jsem si ve Švédsku vzal roční volno z práce na studium a seberozvoj a vše probíhalo skoro jako po másle. Celoživotní vzdělávání je tu považováno za samozřejmost a okolí vás podpoří. Příznivé podmínky jsou odrazem tradice folkhemspolitiken, sociálnědemokratické politiky lidového domova, která od třicátých let 20. století budovala sociální stát založený na solidaritě a rovnosti. Pokud se jako dospělý se závazky rozhodnete studovat, musíte řešit finance i návrat do práce. K tomu slouží dva nástroje: zákon o právu zaměstnanců na dovolenou za účelem vzdělávání a systém CSN (Ústřední rada pro finanční pomoc studentům). Zákon zajišťuje právo na potřebné volno a návrat na původní či rovnocennou pozici. Obor studia není omezen, ale jasný studijní program usnadňuje dohodu se zaměstnavatelem. CSN pak nabízí nevratný měsíční příspěvek (studiebidrag), půjčku na životní náklady (studielån), příspěvek pro rodiče (tilläggsbidrag) i půjčku na dodatečné výdaje (merkostnadslån). Například při studiu na 50 procent po dobu 20 týdnů získá žadatel zhruba 6700 švédských korun měsíčně.
