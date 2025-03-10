Plamínková: Kroužkování jako voličská zbraň – Komu se povedly debaty – Jaká byla letošní kampaň
Preferenční hlasy mohou rozhodnout o tom, jak liberální, nebo konzervativní bude sněmovna a kdo bude novým předsedou TOP 09
Dobrý den, volby jsou tu a s nimi také největší voličská zbraň: kroužkování.
Událost týdne
Startují volby. Kdo se ještě nerozhodl, má už maximálně pár hodin na dumání, čí kandidátku nakonec do urny vhodí. Průzkumy a trendy něco naznačují, ale vše nakonec dost možná bude jinak. Mimo jiné kvůli nástroji, který si postupně osvojuje celé Česko – kroužkování.
