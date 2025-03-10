0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
3. 10. 20252 minuty

Plamínková: Kroužkování jako voličská zbraň – Komu se povedly debaty – Jaká byla letošní kampaň

Preferenční hlasy mohou rozhodnout o tom, jak liberální, nebo konzervativní bude sněmovna a kdo bude novým předsedou TOP 09

František Trojan

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Dobrý den, volby jsou tu a s nimi také největší voličská zbraň: kroužkování.

Událost týdne

Startují volby. Kdo se ještě nerozhodl, má už maximálně pár hodin na dumání, čí kandidátku nakonec do urny vhodí. Průzkumy a trendy něco naznačují, ale vše nakonec dost možná bude jinak. Mimo jiné kvůli nástroji, který si postupně osvojuje celé Česko – kroužkování. 

