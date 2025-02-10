0:00
Psychologická poradna2. 10. 20254 minuty

Šéfka stále komentuje něčí vzhled a připomíná mi tím období, kdy jsem se neměla ráda

Jak na to mám správně reagovat?

Dominika Chrastová
,
Denník N

Už více než rok pracuji v jedné firmě. V mnoha ohledech mi má práce vyhovuje – mám docela dobrý plat, kolegové jsou v pohodě, prostředí je moc fajn. Problém mám jen se svou přímou nadřízenou. Je to padesátnice, která má podle mě velmi povrchní pohled na lidi.

Stále komentuje vzhled druhých – kdo jak vypadá, co má na sobě, jestli někdo přibral, zhubl, zestárl, „vypadá dobře na svůj věk“ a podobně. Jsou to věci, které sice neřekne dotyčnému přímo do tváře, ale často je nahlas před ostatními v kanceláři rozebírá a tyto její poznámky mi jsou velmi nepříjemné.

Osobně jsem si v minulosti prošla náročným obdobím, kdy jsem se trápila se svojí postavou a měla nízké sebevědomí. Trvalo mi roky, než jsem se naučila mít se ráda taková, jaká jsem. Ale pro chování této nadřízené se mi ty staré pocity vracejí. I když mně konkrétně nic neřekne, vždy když komentuje někoho jiného, ​​mám pocit, že přesně takhle mluví i o mně, když tam nejsem.

Nevím, co s tím. Chtěla bych jí jednou říci, že její chování je povrchní a může lidem ubližovat, ale nemám k tomu odvahu. Obávám se, že by to jen zhoršilo náš vztah a že by se to mohlo obrátit proti mně – přeci jen to je moje šéfka. Zároveň však cítím, že mě to stále víc frustruje a nechci, aby mě to takhle ovlivňovalo.

