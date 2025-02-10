0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Česko2. 10. 20253 minuty

Fiala pro Respekt: Ukrajině jsme dali pomoc za 25 miliard

Vláda číslo dosud tajila, popisujeme, co vše se za touto částkou skrývá

Ondřej Kundra

Česká vojenská pomoc Ukrajině je vyšší, než dosud vláda oficiálně uváděla. Premiér Petr Fiala to řekl v předvolební debatě na Primě a potvrdil to také Respektu. „Velkou část naší pomoci jsme nezveřejňovali, proto se také neobjevovala ve veřejných zdrojích. Mohu nicméně uveřejnit, že za celou dobu války jsme jako Česká republika dali na pomoc Ukrajině přibližně 25 miliard korun, spadá sem materiál ze skladů, nákup techniky, ale třeba i výcvik vojáků,“ říká premiér Fiala Respektu.

Ještě donedávna ministři veřejně uváděli, že Ukrajina z Česka dostala pomoc za více než sedm miliard. Důvody utajování skutečné výše vojenské podpory byly především bezpečnostní, Praha nechtěla, aby Rusové měli přehled, co odsud na Ukrajinu jde. Utajování snižovalo riziko různých sabotážních akcí.

Většina věcí již byla na Ukrajinu dopravena, vláda proto o tom nyní začala mluvit v plné šíři. Premiér se také může pokoušet odrážet stále častější kritiku, že vláda dělá pro napadenou zemi málo. A tématem může také chtít na poslední chvíli získat část voličů koalice, kteří byli nespokojení s jejím výkonem.

Samotná pomoc má vícero podob. Ukrajina mezi lety 2022–2025 získala dary nepotřebné sovětské výzbroje a materiálu ze skladů armády v tržní hodnotě 15,2 miliardy korun. Šlo o 390 kusů vojenské techniky a 37 982 kusů velkorážové munice.

