Česko2. 10. 202511 minut

Ředitel ÚSTR: Paní Konečná jde proti nám i z čistě osobních důvodů

S ředitelem Ladislavem Kudrnou o plánu Stačilo! zrušit Ústav pro studium totalitních režimů a dopadu jejich práce na otce šéfky KSČM

Marek Švehla

Předsedkyně KSČM Kateřina Konečná před volbami prohlásila, že až přijdou k moci, tak zruší vaši instituci. Mluvil jste s ní někdy o tom, co jí na vaší práci vadí?

Nemluvil. Jejich názory znám z médií.  

Jak je vůbec technicky obtížné ÚSTR zrušit?

Musela by to schválit Poslanecká sněmovna, Senát a nakonec by to musel podepsat prezident. Čili to není jednoduchý proces.  

