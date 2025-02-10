Česko2. 10. 202511 minut
Ředitel ÚSTR: Paní Konečná jde proti nám i z čistě osobních důvodů
S ředitelem Ladislavem Kudrnou o plánu Stačilo! zrušit Ústav pro studium totalitních režimů a dopadu jejich práce na otce šéfky KSČM
Předsedkyně KSČM Kateřina Konečná před volbami prohlásila, že až přijdou k moci, tak zruší vaši instituci. Mluvil jste s ní někdy o tom, co jí na vaší práci vadí?
Nemluvil. Jejich názory znám z médií.
Jak je vůbec technicky obtížné ÚSTR zrušit?
↓ INZERCE
Musela by to schválit Poslanecká sněmovna, Senát a nakonec by to musel podepsat prezident. Čili to není jednoduchý proces.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc