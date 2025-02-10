0:00
0:00
2. 10. 20258 minut

Slovenská národní identita? Bolavé a prázdné místo

Než bude slovenská společnost žíznivá po své identitě, bude zároveň zranitelná vůči komukoli, kdo bude věrohodně předstírat, že jí tuto identitu nabízí

Ján Markoš
,
Denník N

Tři skleněné zvony vloženy jeden do druhého. Pod nejmenším z nich leží – chráněný jako cennost – váleček stříbrné barvy. Má asi čtyři centimetry na výšku a stejný průměr; skládá se ze slitiny platiny a iridia. Nejzajímavější je ovšem jeho váha. Váží přesně jeden kilogram.

Přesněji, je jedním kilogramem. Le Grand K, uchovávaný v Sèvres poblíž Paříže, sloužil celému světu sto třicet let jako prototyp a garant této jednotky hmotnosti. Za všechna ta desetiletí přitom zhubl jen o přibližně 50 mikrogramů.

I to však byl problém. Má-li být něco měřítkem pro celý svět, nesmí se to měnit. Světová metronomická komunita proto v roce 2019 poslala Le Grand K na důchod a začala kilogram definovat jinak, pomocí Planckovy konstanty.

