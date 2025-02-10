Slovenská národní identita? Bolavé a prázdné místo
Než bude slovenská společnost žíznivá po své identitě, bude zároveň zranitelná vůči komukoli, kdo bude věrohodně předstírat, že jí tuto identitu nabízí
Tři skleněné zvony vloženy jeden do druhého. Pod nejmenším z nich leží – chráněný jako cennost – váleček stříbrné barvy. Má asi čtyři centimetry na výšku a stejný průměr; skládá se ze slitiny platiny a iridia. Nejzajímavější je ovšem jeho váha. Váží přesně jeden kilogram.
Přesněji, je jedním kilogramem. Le Grand K, uchovávaný v Sèvres poblíž Paříže, sloužil celému světu sto třicet let jako prototyp a garant této jednotky hmotnosti. Za všechna ta desetiletí přitom zhubl jen o přibližně 50 mikrogramů.
I to však byl problém. Má-li být něco měřítkem pro celý svět, nesmí se to měnit. Světová metronomická komunita proto v roce 2019 poslala Le Grand K na důchod a začala kilogram definovat jinak, pomocí Planckovy konstanty.
Co se ve skutečnosti dostalo do Ústavy
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu