Česko1. 10. 202510 minut

Vhodím prázdnou obálku. Novou stranu nechci, ale ať se ty současné polepší

Volby začnou za několik desítek hodin. Nad čím přemýšlejí zklamaní voliči vládní koalice a Pirátů

František Trojan

Posledních 30 sekund pro vzkaz divákům využil Petr Fiala v superdebatě politických lídrů na České televizi výmluvně. „Obracím se na všechny, ale zvlášť se obracím na vás, kteří jste zklamaní, váháte, jestli jít k volbám a koho jít volit,“ začal svou půlminutu s tím, že buď bude naše země svobodná a prosperující (jak slibuje také z billboardů), nebo půjde „na východ“.

 Méně než týden do voleb je to vlastně jen vyvrcholení toho, o co se český premiér v kampani snažil od letošního jara. Fiala se na náměstích, v kulturních domech a na sociálních sítích pokoušel najít zklamané voliče a přesvědčit je, že mají přijít k volbám. Problém se zklamanými voliči nemá jen Fiala a Spolu, ale celá vládní koalice včetně Pirátů. To, zda dorazí k volbám, nebo vládu za její politiku „potrestají“ svou absencí, je možná jedna z nejdůležitějších předvolebních otázek.

 Hlas k dispozici 

Jednatřicetiletý David z Valašského Meziříčí volil v minulých volbách koalici Pirátů se Starosty hlavně kvůli první zmíněné straně. Zvažoval ale i Spolu, přitom historicky se řadil mezi voliče ČSSD (dnes SOCDEM). Dokud se podruhé nespojila s Andrejem Babišem a její řady neopustil Bohuslav Sobotka, který mu byl politicky blízký coby levicový politik usazený blízko k „městskému liberálovi“. Jiné politické profily v tehdy ještě velké sociální demokracii mu nevadily – bral za pozitivní, že se pod jednu střechu může vejít několik levicových proudů. 

