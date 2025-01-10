Zahraničí1. 10. 20256 minut
Opoziční KDH porušilo dohodu, že budoucnost Slovenska se láme na Ficovi a Evropě
Jedním hlasováním prolomilo obě definiční linie slovenské politiky
Změna ústavy zcela překreslila politickou mapu Slovenska. Je to konec příběhu o demokratických stranách, jejichž jasným plánem je nahradit Roberta Fica
V této chvíli není jasné, jak by mohla vypadat vláda změny a na jakých základech by mohla stát.
Fico a Evropa
↓ INZERCE
Poslední dva roky platilo, že politika se dělí podle dvou linií: 1. Jste s Robertem Ficem, nebo proti němu. 2. Jste pro Evropu, nebo proti ní. V těchto dvou větách bylo skryto vše důležité.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc