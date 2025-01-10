Ranní postřeh Ivana Pilipa: Po téhle kampani nás čeká hodně zasypávání příkopů
Končí volební kampaň, která asi nijak neposunula preference voličů, ale zato ještě více prohloubila rozdělení společnosti. Není sporu o tom, že hlavním tématem pro budoucnost České republiky je její bezpečnost a ochrana před hrozbou z Ruska. Zároveň je ale také jisté, že země má celou řadu jiných problémů, které potřebuje řešit a které současná vláda řešila nedostatečně. Veřejný dluh, reálné příjmy občanů, politika vůči EU, reforma školství, zdravotnictví, státní správy a řada dalších.
Přesto vládní strany vesměs vsadily na varování před změnou zahraniční politiky a nabídly velmi málo návrhů pro další témata. Je to na jednu stranu racionální pokus přenést hru do oblasti, kde byl jejich výkon skutečně dobrý, zároveň to ale dál potvrzuje, že mnoho dalších oblastí s podobnými výsledky nemá. Vyznění kampaně bylo navíc často příliš útočné a naznačovalo, že kdo nevolí vládní strany, je podporovatelem Ruska. To přitom asi platí pro nemalou část voličů SPD a Stačilo!, ale mnohem méně jisté je to u voličů dalších opozičních stran.
Efekt takového tlaku – nevolíš nás, volíš Rusko – přitom může působit opačně, než kampaň zamýšlí. Část váhajících může od podpory Ukrajiny dál odradit a zároveň radikalizuje celkový postoj veřejnosti k této otázce. Přitom hledání shody na bezpečnostní politice bude jedním z hlavních úkolů domácí politiky a bylo by velmi cenné, pokud by se na tom dokázala budoucí vláda se státotvornou opozicí shodnout.
V zájmu bezpečnosti země je zásadní najít na prozápadním zakotvení země širší shodu a nechat stranou jen opravdové extrémy, které hledají v Rusku inspiraci k vládnutí nebo naplnění vlastních ambicí. Většina společnosti Rusko takto nevnímá, jen chce, aby jakákoli vláda zároveň řešila problémy, kterými se musí v každodenním životě zabývat. Nezbývá než doufat, že po skončení předvolebních vášní dojde mezi stranami k racionálnímu jednání, které zklidní atmosféru v zemi a udrží ji v orientaci západním směrem a na straně Ukrajiny. Jakkoli to při pohledu na kampaň může vypadat téměř nemožné, není to nereálné. A měl by to být hlavní zájem zodpovědné politiky od prvních chvil po uzavření volebních místností.
