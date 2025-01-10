Sečteno, podtrženo: Stopka pro regulaci AI? - Schodek a změny - Konec migrační krize
Za prvních osm měsíců letošního roku přišlo do EU meziročně o 21 procent nelegálních migrantů méně
Stop AI Act. Bývalý italský premiér a uznávaný ekonom Mario Draghi vyzval Evropskou komisi, aby odložila platnost pravidel pro firmy zabývající se umělou inteligencí, která vyplývají z unijního nařízení AI Act. První fáze, která platí pro ty nejvíce rizikové AI systémy, podle něj začala fungovat bez problémů, ale další fáze, které se týkají méně rizikových systémů, jako jsou ty ve zdravotnictví nebo infrastruktuře, by měla být odložena do chvíle, než budeme schopni posoudit nevýhody regulace. Draghi se domnívá, že by AI Act měl být přiměřený a neměl brzdit inovace a vývoj. (Euronews)
PROČ JE TO DŮLEŽITÉ? Evropská unie byla prvním regionem, který dotáhnul komplexní pravidla pro umělou inteligenci. Pravidla se ale vyvíjela v době, kdy existovaly spíše mlhavé představy o tom, co AI ve skutečnosti je. Svět už více jak 3 roky zejména díky Chatu GPT od organizace OpenAI lépe ví, jaké má AI schopnosti a jaká mohou být její rizika. Na druhou stranu, Evropská unie je co do vymoženosti lokálních AI systému oproti Číně a zejména USA pozadu. Pokud by platila striktní pravidla, tak by se rozdíl mohl ještě více prohloubit, čehož se obávají zejména zástupci byznysu. To by mohlo technologickou propast mezi EU a zbytkem vyspělého světa ještě prohloubit.
Vyvážený, či schodkový rozpočet? Před volbami se začaly hemžit sliby politických stran o snižování daní a zároveň o tom, že nedojde k žádným radikálním změnám, a státní rozpočet bude navíc vyrovnaný. Michal Skořepa z České spořitelny v rozhovoru pro týdeník Ekonom vysvětluje, že takový pohled debatě o státních financích nepomáhá. (Ekonom)
