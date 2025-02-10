Garrigue: Shutdown v USA - Afghánistán bez internetu - Podpora Nigela Farage
Premiér Keir Starmer vyhlásil boj o duši Británie
Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.
Dobrý den z Prahy a tak trochu z Londýna,
britská strana Reform UK krajně pravicového politika Nigela Farage má podle průzkumů podporu téměř třetiny voličů, a kdyby teď přišly volby, mohla by získat přes 300 křesel v parlamentu – jen o něco málo méně, než by potřebovala k většině. Tento trend nedá spát tradičním politickým stranám a hlavně premiérovi Keiru Starmerovi z labouristů – voliči, které by měla oslovovat jeho strana, hledají alternativu u Farage. Starmer tak oznámil, že vytáhl do boje o duši Británie. Více se dočtete v dnešním tématu newsletteru Garrigue, které připravila Dominika Perlínová. Nejdříve se však pojďme podívat, co se děje ve světě.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu