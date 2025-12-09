Brazilský exprezident Bolsonaro má jít na 27 let do vězení za pokus o převrat. Trumpův nátlak mu nepomohl
Rozsudek je nepravomocný a Jair Bolsonaro se odvolá. Spojené státy už slibují další odvetu za trest pro svého spojence
Brazilský nejvyšší soud ve čtvrtek večer (tuzemského času tedy v noci na dnešek) vyměřil bývalému brazilskému prezidentovi Jairu Bolsonarovi trest 27 let a tři měsíce odnětí svobody za pokus o převrat po porážce v prezidentských volbách v roce 2022. O exprezidentově vině rozhodla většina pětičlenného panelu soudců jen několik hodin předtím. Sedmdesátiletý Bolsonaro vinu dlouhodobě odmítá. Tvrdí, že je obětí politické perzekuce. Exprezident je v současné době v domácím vězení. Jeho právníci už dříve uvedli, že se proti rozsudku odvolají.
Krajně pravicového politika shledali vinným čtyři z pěti soudců, kteří se případem zabývali, a to v pěti bodech obžaloby. Kromě pokusu o puč a rozvrácení demokracie po prohraných volbách v roce 2022 se soudci rozhodli odsoudit Bolsonara také za účast v ozbrojené zločinecké organizaci a „poškození vládního majetku a chráněných kulturních statků“.
Rozsudek neznamená, že exprezident půjde okamžitě do vězení, upozorňuje AP. Soudní senát má nyní až 60 dní na zveřejnění rozsudku; jakmile tak učiní, Bolsonarovi právníci pak mají pět dní na podání podnětů na jeho objasnění.
Americký prezident Donald Trump, jenž Bolsonara dlouhodobě podporuje, ještě před oznámením výše trestu uvedl, že jej uznání Bolsonarovy viny překvapilo a že verdikt je „velmi špatný pro Brazílii“. Trump už dříve nazval proces honem na čarodějnice, uvalil kvůli němu sankce na předsedající soudce a zrušil většině členů nejvyššího brazilského soudu víza. Kromě toho uložil na Brazílii trestná cla. Bylo to poprvé, co americkou ekonomickou moc použil ke zcela nezastíranému a vcelku brutálnímu politickému nátlaku na jiný demokratický stát. Cla nejsou ledasjaká: obchodní přirážka na zboží dovážené z dvousetmilionové země činí rovných 50 procent. Dva nejlidnatější státy amerického kontinentu jsou na pokraji obchodní války.
