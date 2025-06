Řekl by někdo přeživším holocaustu a válečným veteránům, že si „po letech vzpomněli“?

Z pohledu dneška, kdy je holocaust pevně zapsán do kolektivní paměti, je to možná překvapivé, ale na začátku šedesátých let byla zcela jiná situace. A to i v Izraeli, kde pováleční uprchlíci z Evropy tvořili polovinu obyvatel. Jenže na jejich vzpomínky tam nikdo nebyl zvědavý. „Lidé, kteří přežili holocaust, zažívali v Izraeli velmi těžké časy. Třeba ti z nich, kteří měli jako rodný jazyk němčinu, si nemohli dovolit ani mluvit na veřejnosti, protože lidé na ně křičeli: Držte huby, my tenhle jazyk nechceme poslouchat,“ řekl mi v rozhovoru v roce 2009 významný izraelský spisovatel Amos Oz.