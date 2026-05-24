Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
24. 5. 20263 minuty

Představy ministryně Mrázové o chudobě

V době, kdy by měla řešit problém s nedostupným bydlením, stále více se ponořuje do vlastních kauz

Ondřej Kundra

Je to jako ve známém vtipu, kde dcerka boháčů píše slohovou práci na téma život v chudobě. „Byla jednou jedna rodina. Byli tak strašně chudí, že neměli vůbec nic,“ popisuje holčička svou představu nuzného žití. „Tatínek byl chudý, maminka byla chudá, děti byly chudé a služebná byla taky chudá. I zahradník a osobní řidič žili ve strašné chudobě!“

Není jasné, jestli současná ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová tento dětský vtip zná, ale její představa o chudobě se zdá dost podobná. Poté co novináři ze Seznam Zpráv přišli se zjištěním, že jako starostka Bíliny – chudého města s řadou obyvatel tížených exekucemi – bydlela ve stotřicetimetrovém městském bytě s nájmem 4500 korun, odmítla Mrázová otázky na možné zneužití funkce k papalášským výhodám a v emotivním vystoupení řekla: „Měli jsme to těžké, já nejezdím na drahé dovolené.“

Odkazovala tím k faktu, že se jí rozpadlo manželství, byla sama na dvě děti a musela obracet každou korunu. Teď však vyšlo najevo, že to tak docela není. Letmý pohled na instagramový účet Mrázové totiž ukazuje, že v posledních letech – ještě než se stala členkou vlády s vyšším platem a žila ve zmíněném obecním bytě v Bílině – pravidelně jezdila na nákladné zahraniční dovolené: na Srí Lanku, do Japonska, Brazílie, Tuniska a v zimě pak na lyžovačku do Alp.

Ministryně pod tlakem těchto informací doplnila obrázek svého těžkého života o to, že jí všechno to cestování pomáhala hradit sestra. Ale i tak zůstává v osobním hospodaření Mrázové hodně otazníků. Zároveň totiž disponovala příjmy dosud nejasné povahy, jež zatajila v majetkovém přiznání. Na tyto peníze se přišlo náhodou, když ministryně objasňovala svůj jiný majetkový problém, a sice otázku, z čeho si mohla dovolit nákup pozemku, na němž byly postaveny černé stavby. Uvedla, že to byla půjčka od rodiny, peníze však řádně nevykázala, čímž porušila zákon.

