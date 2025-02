Gruzínský sen

Letištní hala, novostavba s prvky moderní architektury nás nepřekvapila. Nečekali jsme ale spousty ze stropu zavěšených gruzínských vlajek a do očí bijící vlajky EU. „Tady to vypadá, že jsme si snad ty pasy brát nemuseli,“ utrousí kamarád minimalista. S prvními kroky do exteriéru je to ale podobný šok jako přejít z Dejvic do Teplic. Potulní psi, žebráci, smlouvající taxikáři a teplákové soupravy s napodobeninou loga značky Adidas. Zlatý pražský Sherwood před nádražím.