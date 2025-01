Musíme si vybrat, na kom má být Česko závislé

Výrok Donalda Trumpa, že Dánsko by se mělo vzdát Grónska, protože ho ze strategických důvodů potřebují Spojené státy, vyvolal v Kodani velkou nervozitu. Horečně řeší, za jakých podmínek by se mohlo Grónsko odtrhnout, co by to znamenalo z bezpečnostního hlediska a podobně. Potvrzuje se, že věci, na které jsme byli zvyklí desítky let, se mění. Americký prezident spojencům dříve neoznamoval, že chce jejich území.