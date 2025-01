Hlavně neříkejte, že jsem lepší než Babiš

Karla Havlíčka dokáže zaskočit jen máloco. Stínový premiér z hnutí ANO mívá pohotovou odpověď na všechny otázky, které dostane. Jedno téma ho ale spolehlivě vyvede z míry. Naposledy se takhle začal ošívat předminulé pondělí, když si na předvolební akci v hornoměcholupské pizzerii Milano vzal slovo jeden z jeho voličů a řekl mu, že by byl skvělým premiérem, ještě lepším než Andrej Babiš. Když se návštěvník nadechl k dalším superlativům, Havlíček mu skočil do řeči: „Prosím vás, to neříkejte. My fakt s Andrejem Babišem nesoutěžíme. To neříkejte.“ Podobná slova pak předseda Lepší vlády, jak opoziční hnutí nazývá svůj stínový kabinet, okouzlenému seniorovi zopakoval po skončení akce pro jistotu ještě jednou.