Česko podle ANO? Ne, podle Babiše

Karel Havlíček si sedá ke stolu a pokládá před sebe volební program, respektive jeho pracovní verzi. „Dát vám to nemůžu. Jen ukazuju, na čem už skoro rok pracujeme,“ dává na moment nahlédnout jen na první stránku dokumentu, který teď jeho kolegové (společně s experty) finišují – pak budou jednotlivé body společně řešit, propočítávat, nastavovat parametry a v prvních měsících příštího roku hodlají vyjít ven s konkrétními návrhy řešení pro jednotlivé rezorty. Sám Havlíček se chce zaměřit hlavně na energetiku a ceny energií. A jeho velkým cílem je vytvořit ministerstvo hospodářství, kde by chtěl ke stávající agendě ministerstva průmyslu přidat věci z dalších rezortů – třeba stavební zákon z ministerstva pro místní rozvoj. „Mám jasnou představu, nechci to ale ještě říkat,“ komentuje to a dodává, že „cílem je vytvořit ministerstvo, které bude garantem hospodářského růstu“.