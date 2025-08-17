Rozhovor17. 8. 202512 minut
Libuše Jarcovjáková: Ještě na to nejsem ready
S uznávanou fotografkou o nominaci na Oscara, nutnosti zvolnit tempo a víře v mladou generaci
Jak často se vám stává, že se vám v noci zdá o něčem hezkém, co by se vám mohlo přihodit, a pak se vám to po probuzení opravdu stane?
Vím, na co narážíte, a myslím, že se mi to stalo poprvé.
Vám se totiž teď v pondělí 11. srpna zdálo, že jste jela tramvají a její řidič najednou oznámil nominaci dokumentárního filmu o vašem životě Ještě nejsem, kým chci být do soutěže o Oscary. V tom snu začala celá tramvaj jásat, ale vy jste protestovala, že to nemůže být pravda a ať se lidi uklidní. A pár hodin nato skutečně přišla oficiální česká nominace snímku Kláry Tasovské složeného z vašich fotografií.
↓ INZERCE
Byl to opravdu bizár. Řekli nám předem, že budou ve tři čtvrtě na osm volat tomu, kdo bude nominovaný, a že pak musí být připravený na osmou na přímý televizní vstup. S Klárou jsme obě v klidu spaly, ani jsme si nedávaly budíka. Myslela jsem si, že náš dokument se diskvalifikuje už jen tím, že to je dokument, který je u nás mezi filmy pořád trošku druhořadá věc.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Mohlo by vás zajímat
Kultura2 minuty
Událost týdne: Jak The Beatles stvořili stadionový rock
Pavel Turek17. 8. 2025
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Jeden den v životě3 minuty
Severní vítr JE krutý
Eva Galovičová17. 8. 2025
Minulý týden3 minuty
Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Ivan Lamper17. 8. 2025
Zen žen
Lela Geislerová, Martin Mach Ondřej17. 8. 2025