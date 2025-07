Za chvíli mladí Vietnamci nebudou vědět, co tržnice byly. Starším se po nich stýská

Pořád. Hlavní herečka v našem filmu, která se jinak živí děláním nehtů, během natáčení poslala svého malého syna na rok do Vietnamu. Stejně tak tam rodiče představitele postavy Taie poslali jeho malou sestru, aby měli prostor na práci ve večerce. A jsou zhruba v mém věku. Ale jde o lidi, kteří pořád nejsou integrovaní, neumějí česky. Nevěřím, že by vietnamská matka, která mluví česky, poslala své dítě do Vietnamu. Pro mě je zvláštní, že někteří rodiče můžou tuhle vazbu zpřetrhat.