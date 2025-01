Jeli jsme vlakem mezi Prahou a Baltem, tam a zpátky. Je to jedna velká improvizace

Na peroně jsem patnáct minut předem, tedy ve chvíli, kdy by měl vlak vyrážet z Gdyně mým směrem. Měl by, protože na světelné tabuli se najednou objeví hlášení o zpoždění. Teď je to deset minut, ale čeká mě ještě bolestné zjištění, že tohle je jenom začátek.