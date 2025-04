Sochař, biolog i kazatel

Adamcovy sochy tak trochu připomínaly velké kukly, z nichž se skrz tvrdou papírovou krustu, působící na první pohled jako hladký beton, drala ven torza nedovyvinutých lidských postav. Pouhý týden po úspěšné obhajobě odjel Adamec do Berlína, mekky současného umění, kde dodnes žije, pracuje a neustále rozvíjí svůj slibný potenciál. V roce 2023 byl vybrán do reprezentativní přehlídky českého umění Alle Macht der Imagination! ve Státních uměleckých sbírkách Drážďany. Zkraje letošního roku se stal laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého. A v hlavním městě svou nejnovější tvorbu aktuálně prezentuje v soukromé Karpuchina Gallery na výstavě The End of Pyramids.