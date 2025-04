V kůži pastevce

Děje se to rok co rok, desítky, dokonce stovky let. Tři sta kilometrů dlouhá pouť se stády ovcí ze zimních pastvin ve stepích na jihu Gruzie za letní šťavnatou trávou jižních svahů Velkého Kavkazu. Cesta, na kterou se tam právě v těchto dnech znovu vydávají pastevci, cesta, kterou jsme si před rokem s nimi prošli i my.