Proč sázka na Trumpa nevyšla

Ono to ale smysl dává, protože Trump nenabízel plán na lepší Ameriku, či dokonce svět. Šel za svou vendetou. V tomto ohledu jeho kroky mají logiku. Sázet ale z evropské země na muže, kterého jeho životopisci dlouhodobě popisují tak, že „pomsta je pro něj něco jako kyslík“ a že neuznává klasickou formu jednání a dohody, protože, jak napsal komentátor The New York Times Jamelle Bouie, „musí existovat poražený, jinak by žádný Trump neexistoval“, byl absolutní nesmysl. V centru veškerého dění je on sám, místa v administrativě dostávají lidé třeba za to, že mají na stole jeho zlatou bustu. Trump nehledá spojence, ale vazaly. Přihlásit se k němu byl bláhový aktivismus lidí, kteří se vysmívají aktivistům.