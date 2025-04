New Yorkem všichni jenom procházejí. Ale mohou v něm zanechat stopu

Tomanová: Hodně se toho změnilo. Všichni v mé bublině doufali, že se to tímhle směrem nebude ubírat. Ale není to něco, co by bylo viditelné na ulicích a bylo poznat hned. Lidé si to nosí v sobě a bude to mít dlouhodobější dopad na jejich životy. Třeba já v Americe nemůžu volit, nemám tam žádný politický hlas, což mě mrzí, protože tam žiju a plánuju žít i v budoucnu.