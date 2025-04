Je Kateřina Konečná likvidátorkou komunistů?

Volební rok už nyní přináší celou řadu zajímavých posunů na politické scéně. Vznikly dva antisystémové slepence, jedním je volební koalice SPD, Trikolory a PRO, která se tváří, že koalicí není, ale samozřejmě jí je. Bylo by zajímavé sledovat, kdyby někdo tyhle mimikry, jejichž jediným cílem je snížit hranici pro vstup do Poslanecké sněmovny, napadl u soudu, a ten by rozhodl, že o koalici jde. Musela by pak podle volebního zákona získat minimálně 11 procent, jinak hlasy propadnou. Což uskupení může mít problém sehnat.