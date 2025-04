Komunisté prý kampaň Stačilo! nefinancují, ale možná budou muset zastavit brněnskou centrálu

Když komunisté na podzim roku 2021 vypadli ze sněmovny, přišli vmžiku nejen o politický vliv, ale také o necelých 50 milionů korun ročně ze státní kasy, které dostávali díky svým volebním výsledkům. Byla to těžká rána, jelikož partaj zaměstnávala řadu svých členů, jejichž mzdy byly ještě v roce 2020 kolem 35 milionů ročně. Loni to byla už jen polovina, po politickém neúspěchu bylo vedení nuceno šetřit (i vzhledem k tomu, že kvůli stárnoucí členské základně klesaly příjmy z příspěvků straníků). A nestačilo to.