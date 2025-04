Cesta, jak se obejít bez antibiotik, se začíná pomalu rýsovat

Medicínské úřady přesně nevěděly, kam ve svých škatulkách výzkum takzvaných bakteriofágů zařadit – a jaké standardy tedy po badatelích v jejich studiích vyžadovat. „Je to na hlavu. Ale brzy se to prolomí, všichni jsme zakleknutí v blocích. Chceme být připraveni, až to přijde,“ řekl tehdy Respektu jednatel firmy Marek Moša.Tahle překážka je do značné míry pryč a ostravsko-brněnsko-pražská firma je dnes těsně před zakončením první fáze klinického testování léku, který by měl pomáhat léčit dva velmi časté druhy bakteriálních infekcí – způsobené zlatým stafylokokem a pseudomonádami.