Událost týdne: Zatímco Slovenská národní galerie se otřásá v základech, česká s ní navazuje spolupráci

Ve Veletržním paláci Národní galerie Praha se minulý týden otevřela výstava Evy Koťátkové Srdce žirafy v zajetí je o dvanáct kilo lehčí. Jde o upravenou verzi projektu, který byl loni premiérově k vidění v našem pavilonu na bienále v Benátkách a který se vrací k příběhu žirafy Lenky, odchycené v roce 1954 v Keni a poté převezené do pražské zoo. První „československá“ žirafa v zajetí o pouhé dva roky později umřela a následně strávila druhý život coby vycpaný exponát Národního muzea, z nějž bylo její sádrou naplněné tělo odstraněno až v roce 2000. Monumentální instalace Evy Koťátkové v podobě průchozí makety ohnutého žirafího krku patří bezesporu k tomu nejlepšímu, čím jsme se kdy v Benátkách prezentovali. Aktuální otázkou je, co to bude příště.