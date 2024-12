Šťastný a kysaný!

Vypínám diktafon, poznámkový blok zaklapávám a foťák doteď zavěšený na krku ukládám do batohu. Vzápětí se soukám do bílých gumáků a vlasy přetáhnu ochrannou síťkou. Po žebříku sestupuju do kádě velikosti solidního bazénku. Měkké dno se pode mnou zhoupne a dochází mi, že pokud nechci skončit po pás v zelném močálu, musím začít šlapat.